Кобахидзе заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в парламентские выборы в Грузии

Прошедшие в прошлые выходные парламентские выборы в Грузии столкнулись с беспрецедентным вмешательством внешних сил, стремящихся дестабилизировать обстановку в стране. Об этом в эфире грузинской телекомпании «Имеди» заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Напомним, по итоговым результатам обработки бюллетеней на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия «Грузинская мечта», заручившись, согласно опубликованным ЦИК данным, поддержкой 53,91% проголосовавших. Помимо нее, в парламент смогли пройти четыре оппозиционные партии, которые имеют в своем активе суммарно 37,78%.

«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <…> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», — сказал он.

Кобахидзе добавил, он уверен, что у грузинской оппозиции вряд ли хватит финансовых и информационных ресурсов для продолжения саботажа работы парламента. Как известно, оппозиционные партии пока отказываются получать мандаты и входить в законодательный орган страны, считая, что выборы были якобы сфальсифицированы.

Ранее Кобахидзе заявил, что отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили явиться в прокуратуру станет доказательством ложности ее слов и заявлений оппозиции о фальсификациях результатов выборов.