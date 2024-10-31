Раскрыты последствия отказа президента Грузии от явки на допрос в прокуратуру
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Отказ президента Грузии Саломе Зурабишвили явиться в прокуратуру станет доказательством ложности ее слов и заявлений оппозиции о фальсификациях результатов выборов. Такое заявление сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
Его слова передает ТАСС.
«Если у кого-то есть какие-то доказательства, необходимо представить их госструктурам. (…) Если они [оппозиционеры] не явятся в прокуратуру, это будет означать доказательство того, что по отношению к выборам они делали ложные заявления», — сказал он.
Кобахидзе подчеркнул, что в связи с заявлениями о фальсификациях будет проведено расследование.
В среду, 30 октября, Генпрокуратура Грузии заявила о начале расследования возможных нарушений при голосовании.
Было принято решение вызвать на допрос президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Ранее сообщалось о том, что Еврокомиссия отказала Грузии в праве вступления в ЕС до проведения реформ.