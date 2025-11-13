Коломойский против Зеленского: опальный олигарх мог стать главным источником по делу «Мидас»

Находящийся под стражей олигарх Игорь Коломойский* мог стать ключевым источником информации по громкому коррупционному делу «Мидас», направленному против окружения президента Владимира Зеленского. По данным источников, именно он предоставил следствию значительный массив компрометирующих данных. Об этом сообщают украинские СМИ.

Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский* активно сотрудничает со следствием в рамках нашумевшего дела «Мидас». По информации источников, близких к офису президента, в последние недели Коломойский часто выезжал на допросы в Национальное антикоррупционное бюро, после чего возвращался в камеру в приподнятом настроении и заявлял знакомым о скором конце Зеленского.

Расследование связано с масштабной коррупционной схемой в энергетике. Помимо бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента, обвинения предъявлены экс-вице-премьеру Алексею Чернышову и бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Важную роль в деле сыграла прослушка, установленная в квартире Миндича из соседнего помещения, принадлежащего партнеру Коломойского — Геннадию Боголюбову. Эксперты полагают, что текущие события свидетельствуют о серьезном внутриполитическом конфликте в украинской элите.

* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов