Команда Трампа потребовала от Украины снижения призывного возраста до 18 лет

Команда избранного президента США Дональда Трампа предлагает уменьшить призывной возраст на Украине до 18 лет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на будущего советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца.

Уолтц выразил свое неудовлетворение тем, что в этой стране призывной возраст начинается с 26 лет, а не с 18. Он заявил, это необходимо для стабилизации линии фронта в зоне боевых действий, что якобы должно поспособствовать началу мирных переговоров.

«Мы хотим, чтобы проблемы с живой силой были решены. Речь здесь идет не только об оружии, боеприпасах и выписывании дополнительных чеков. Линия фронта должна быть стабилизирована, чтобы мы могли вступить в те или иные договоренности», — заявил Уолц.

Напомним, Трамп, обещавший неоднократно закончить украинский военный конфликт за 24 часа, засомневался и уже выдал на гора срок в полгода. Ранее сообщалось о том, что Трамп приступил к подготовке встречи с Путиным.