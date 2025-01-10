Трамп приступил к подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин готов встретиться с ним. Об этом сообщает ТАСС.

Республиканец готовится к предстоящим переговорам. Когда именно планируют встретиться лидеры, пока не известно.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп и ранее говорил, что планирует встретиться с Путиным после своей инаугурации, которая состоится 20 января, ранее встречаться было бы неуместно, «потому что каждый день [на поле боя] убивают много-много молодых людей, солдат».

В Кремле заявили, что никаких запросов от Трампа не получали.

Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которая проходила 19 декабря, заявил, что готов встретиться с американским коллегой в любое время.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии предложили Трампу забыть о возможности победить РФ.