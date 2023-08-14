Командиры ВСУ бросали солдат на безнадежные штурмы ради отчетов

Он сообщил, что эти штурмы проходили в начале украинского контрнаступления. Перед новобранцами стояла задача перейти чистое поле и осесть в посадке. Одну группу из 10 человек привезли на 2-х БМП, который прикрывал танк. После высадки, техника покинула область, и уже спустя час, от группы осталось всего 2 бойца. Музыченко заявил, что за эти дни 28-я бригада потеряла, по меньшей мере, половину своего состава.

Он также рассказал, что его группа была не первой из подобных. На такие штурмы ранее вывозили мобилизованных и необученных военных. По его словам, всем бойцам было понятно, что это бессмысленно, и надежды на возвращение нет.