Командиры ВСУ бросали солдат на безнадежные штурмы ради отчетов
Фото: [П/с главы ДНР Пушилина/ТАСС]
Пленный из пятой роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Артем Музыченко рассказал, что на первых этапах украинского контрнаступления командование отправляло новых бойцов на безнадежные штурмы ради отчетов. Слова пленного передает издание ТАСС.
Он сообщил, что эти штурмы проходили в начале украинского контрнаступления. Перед новобранцами стояла задача перейти чистое поле и осесть в посадке. Одну группу из 10 человек привезли на 2-х БМП, который прикрывал танк. После высадки, техника покинула область, и уже спустя час, от группы осталось всего 2 бойца. Музыченко заявил, что за эти дни 28-я бригада потеряла, по меньшей мере, половину своего состава.
Он также рассказал, что его группа была не первой из подобных. На такие штурмы ранее вывозили мобилизованных и необученных военных. По его словам, всем бойцам было понятно, что это бессмысленно, и надежды на возвращение нет.
«Но командирам надо было для отчетов о штурмах», — заключил он.