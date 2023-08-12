Командование ВС Нигерии заявило, что не допустит заговора с целью свержения президента страны

Представитель ВС Нигерии бригадный генерал Тукур Гусау заявил газете Daily Trust, что военные не дадут вовлечь себя в антиконституционный заговор по свержению президента страны.

Он отверг циркулирующие в интернете сообщения о том, что нигерийские военные выражают недовольство своим материальным положением и могут организовать путч.

Генерал подчеркнул, что военные осознают преимущества так непросто доставшейся им демократии.

До 1999 года Нигерия, самая большая страна Африки по численности населения, пережила несколько военных переворотов.

Президент Нигерии Бола Тинубу начал свой президентский срок в мае нынешнего года.