Комитет сената США одобрил помощь Украине на 800 млн долларов

В четверг комитет сената Соединённых Штатов Америки по бюджетным ассигнованиям сообщил о своем решении одобрить выделение Украине финансовой помощи в размере 800 млн долларов в 2026 году. Кроме того, было выделено 225 миллионов долларов для стран Балтии на обеспечение безопасности. Об этом говорится в заявлении сената, опубликованном на его официальном сайте.

В случае одобрения законопроекта обеими палатами Конгресса США, а затем и президентом США Дональдом Трампом, средства будут выделены в рамках годового бюджета страны на нужды обороны.

«800 миллионов долларов США на инициативу по безопасности Украины, 225 миллионов долларов США на инициативу по безопасности стран Балтии, а также увеличенное финансирование Бахрейна и Иордании», — говорится в заявлении.

В ходе заседания было принято решение о выделении 851,9 миллиарда долларов на 2026 год. Эти средства в том числе будут направлены на «противодействие России и Китаю», как говорится в сообщении.