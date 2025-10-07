Трамп хочет знать, как Украина намерена использовать ракеты Tomahawk
Президент США Трамп: важно понять, как Украина применит Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы узнать, как именно Украина планирует применять крылатые ракеты Tomahawk, если такие поставки будут одобрены. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, передает РИА Новости.
Глава Белого дома подчеркнул, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
«Я не добиваюсь эскалации», — отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов о возможной передаче вооружений Киеву.
По словам американского лидера, решение о поставках таких систем требует осторожного подхода и четкого понимания, для каких целей Украина собирается их использовать.
