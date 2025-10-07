Трамп хочет знать, как Украина намерена использовать ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы узнать, как именно Украина планирует применять крылатые ракеты Tomahawk, если такие поставки будут одобрены. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете Белого дома, передает РИА Новости.