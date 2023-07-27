Компания «Алтай-Авиа» подтвердила крушение своего вертолета Ми-8

Представители компании «Алтай-Авиа» подтвердили РИА Новости информацию о принадлежности вертолета Ми-8. Он разбился в четверг, 27 июля, при заходе на посадку в Тюнгуре.

«Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения», — сообщил представители авиакомпании.

По предварительной информации, вертолет зацепил электропровода, когда пытался приземлиться. В результате — произошло возгорание. По информации МЧС РФ, на борту воздушного судна было 15 человек. Он выполнял туристический рейс.

В результате трагедии шесть человек погибли, еще семеро — пострадали. Компания выразила соболезнования семьям погибших туристов и пообещала оказать помощь.

24 июня в Павловске Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате чего пострадал один человек. Еще раньше, 17 июня, вертолет Ми-8, на борту которого находились 21 человек, совершил вынужденную посадку в 90 км от Якутска. Он выполнял рейс в город Соболох.

Ми-8 – это советский многоцелевой вертолет, разработанный Опытным конструкторским бюро (ОКБ) М. Л. Миля, в начале 1960-х годов. Он используется больше чем в 50 странах для выполнения различных задач – от гражданских до военных.