Конгресс США обвинил семью Байдена в получении денег из России

Семье президента США Джо Байдена поступали незаконные начисления на сумму свыше $20 млн из нескольких стран СНГ. Семье Байденов приходили средства во времена, когда глава семейства был на посту вице-президента страны. Соответствующее заявление сделал председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей американского Конгресса Джеймс Комер.

Сообщается, что комитет установил факт выплат на сумму более $20 млн из иностранных источников. Известно, что средства получало все семейство Байденов, а также, их партнеры по бизнесу.

Уточняется, что комитет установил факт наличия выплат от предпринимательницы из РФ Елены Батуриной и бизнесмена из Казахстана Кенеса Ракишева, которые начисляли деньги сыну американского президента и его партнеру по бизнесу Девону Арчеру с помощью нелегальных счетов. В отчете также упоминается, что на их счета поступали средства от украинской компании Burisma Holdings.

Недавно сообщалось, что сын Джо Байдена договорился с обвинением и пообещал признать свою вину по 2 пунктам. Взамен на это, Хантер получит лишь условный срок. Сообщается, что сын президента США был осведомлен о налогах, но не занялся оформлением деклараций.