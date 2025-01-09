Конгресс США одобрил введение санкций против Международного уголовного суда

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за привлечение к ответственности граждан США и граждан стран-союзников США.

Трансляцию заседания передает телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 243 члена нижней палаты Конгресса, 140 высказались против.

Данное решение стало ответом на ордер МУС на арест израильских руководителей.

Санкции предполагают: запрет на въезд в Соединенные Штаты, блокировку активов введенных в санкционный список, запрет для американских граждан и компаний на ведение с ними деловых отношений.

Также законопроект содержит осуждение выдачи МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.

Ранее Рябков ответил на вопрос о возможности выдачи Асада по ордеру МУС.