Рябков ответил на вопрос о возможности выдачи Асада по ордеру МУС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью NBC News пояснил, существует ли вероятность того, что Москва может выдать бывшего президента Сирии Башара Асада по иску Международного уголовного суда, если таковой возникнет.

Напомним, Россия ранее предоставила Башару Асаду и членам его семьи политическое убежище по гуманитарным соображениям. В настоящее время все они находятся в Москве, куда прибыли два дня назад.

Рябков напомнил, Российская Федерация не является членом учрежденного Международным уголовным судом Римского статута. И, соответственно, ни о какой выдаче Асада как в саму Сирию, так и третьим странам речи не может идти.

«Россия не является членом конвенции, которая учредила Международный уголовный суд», — сказал Рябков.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское. В городе еще слышны звуки взрывов и перестрелок. Интернет в Дамаске работает с перебоями.

Ранее немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада якобы был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям.