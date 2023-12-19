Соединенные Штаты должны перестать «подогревать» конфликт на территории Украины, потому что он не отвечает интересам страны. Соответствующее заявление сделал американский конгрессмен Тим Берчетт в беседе с Fox News , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В беседе с каналом Берчетт заявил, что конфликт на Украине стал слишком сильно ему Вьетнам. Он заявил что украинские власти крадут половину от тех денег, которые Штаты отправляют для ВСУ. В то же время, отправляемым оружием никто там пользоваться не умеет, подчеркнул конгрессмен.

«Приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле», — возмущенно заявил Берчетт.

Он выразил мнение, что Соединенные Штаты слишком сильно вовлечены в данный конфликт, несмотря на тот факт, что стране это не выгодно.