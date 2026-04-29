Румыния на гране раскола: политолог пояснил, почему правительство страны могут отправить в отставку 5 мая

В Румынии назревает серьезный политический кризис, который грозит отставкой правительства и досрочными парламентскими выборами. Коалиция, которую с таким трудом слепили в Брюсселе из «Социал-демократической» и «Национально-либеральной» партий, оказалась на грани раскола. О причинах и возможных последствиях в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал политолог Максим Бардин.

По его словам, велика вероятность, что уже 5 мая кабинет Илии Боложана отправят в отставку. И если это случится, вопрос о досрочных выборах решится очень быстро. Но за этой технической процедурой стоит гораздо более глубокая история — бунт румынских политиков против диктата Евросоюза.

Эксперт уточнил, что коалиция евроцентристов была собрана в декабре 2024 года с одной целью — погасить растущую популярность евроскептиков: «Альянса за союз румын» Кэлина Джорджеску и Джордже Симиона, а также партии «S.O.S. Румынию» Дианы Шошоаке. Когда на президентских выборах напор Джорджеску не удалось сбить фигурами вроде Елены Ласкони или Марчела Чолаку, Брюссель пошел ва-банк: итоги выборов просто аннулировали, а самого Джорджеску сняли с дистанции. В повторной кампании сделали все, чтобы победил удобный Никушор Дан, а не евроскептик Симион. Вмешательство Евросоюза во внутренние дела Румынии было, как выразился эксперт, беспрецедентным.

Таким образом, евроскептицизм пророс с новой силой, а созданная Брюсселем коалиция разваливается. «Социал-демократы» взбунтовались и теперь собираются формировать новый альянс уже с откровенными евроскептиками из «Альянса за союз румын».

Причина такого бунта, по мнению Бардина, проста и прагматична. Румыния долго плясала под дудку Брюсселя, но взамен получала гораздо меньше, чем хотелось бы. Экономическая помощь от ЕС признана недостаточной — формула «цена-качество» не сработала. Внимание европейских лидеров сегодня приковано к Украине и отчасти к Венгрии, а на Румынию, Болгарию и Словакию просто не хватает ни рук, ни денег. И румынские политики, прекрасно зная о страхе Брюсселя перед любой евроскептической рябью, научились на этом играть.

Политолог резюмировал, что Евросоюз получил в Румынии не послушного сателлита, а страну, где его диктат вызвал обратную реакцию. Коалиция трещит, правительство может уйти, и в Бухаресте все громче звучит вопрос: а стоит ли овчинка выделки, если Брюссель только берет, но почти не дает.

