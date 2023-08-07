Король Камбоджи передал пост премьера сыну бывшего главы кабмина

Хун Манет занимает посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами и командующего сухопутными войсками Камбоджи. Он старший сын Хун Сена, который ушел в отставку после 38 лет фактического единовластия в стране.

71-летний Хун Сен, возглавляющий правящую Народную партию Камбоджи, и порекомендовал Хун Манета в качестве своего преемника.

23 июля НПК уверенно выиграла парламентские выборы в стране, получив 120 из 125 мандатов в нижней палате. Король поручил Хун Манету сформировать новый состав правительства, который будет находиться во главе государства на протяжении следующих пяти лет.