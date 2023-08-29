Косовский премьер призвал наладить отношения с Сербией до начала выборов в США

Сербия и Косово должны заключить соглашение об урегулировании отношений до того, как их союзники будут заняты выборами в США и Евросоюзе, считает косовский премьер-министр Альбин Курти.

«Есть ощущение срочности реализации соглашения и нормализации отношений между Косово и Сербией, основанной на взаимном признании де-факто, не позднее весны следующего года», –приводит слова политика Bloomberg.

В марте две балканские страны договорились о путях нормализации отношений при участии посредников из США и ЕС. Однако уже через два месяца на севере Косова, где проживают этические сербы, вспыхнуло насилие.

Сербская община протестовала против назначения мэров-албанцев. Хотя западные союзники и просили Курти воздержаться от такого шага.

В отместку за неповиновение ЕС ввел в отношении Косова экономические меры, лишив страну материальной поддержки в виде грантов и кредитов.

Курти спешит урегулировать проблемы, пока на Западе находятся у власти лидеры, которые, с одной стороны, готовы поддержать Косово, а с другой – добиться уменьшения влияния России на Сербию.