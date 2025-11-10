«Кран перекрыли». Поставки оружия Украине остановлены из-за кризиса в США

По оценке политического аналитика Олега Соскина, занимавшего в прошлом должность советника президента Леонида Кучмы, внезапное прекращение американской поддержки стало тяжелейшим ударом для Владимира Зеленского.

Свое заявление эксперт обнародовал в рамках эфира на личном YouTube-канале.

Аналитик также связал эту ситуацию с правительственным кризисом в Соединенных Штатах, указав на его серьезнейшие последствия для Украины. По его словам, из-за шатдауна заморожены даже те программы военной помощи, которые были утверждены еще при предыдущем американском лидере — Джо Байдене.

«Зеленский растерялся. Зеленский не ожидал, что его будут фактически строить. Он рассчитывал, что получит Tomahawk, а тут вообще ничего нет», — отметил Соскин.

«Поэтому, ну, фактически, мы имеем с вами катастрофу», — заключил эксперт.

