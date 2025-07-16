Кремль: Москва призывает оказать давление на Киев для продолжения диалога

Россия призывает международное сообщество оказать давление на Украину, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема западных поставок оружия Украине остается крайне актуальной и тщательно отслеживается Кремлем.

Песков отметил, что Россия исходит из того, что США пока не передают Киеву дальнобойные ракеты. Представитель российского президента выразил надежду на то, что «остатки разума» в Европе помешают некоторым странам поставлять Украине определенные виды вооружений.

При это представитель Кремля подчеркнул, что Запад продолжает военную поддержку Киева, просто теперь часть расходов берут на себя европейские государства.

«Европа тратит несметные деньги на продолжение войны, демонстрируя оголтелый милитаристский настрой в адрес России», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, Песков сообщил, что такой диалог в ближайшее время не планируется, но может быть оперативно организован.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа заявил, что решение о передаче Киеву американского оружия продлевает конфликт и увеличивает риск гибели мирных жителей.