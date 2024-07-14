Кремль отказался вести переговоры с Украиной о мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в Москве считают, что никаких перспектив вести с Киевом мирные переговоры нет и быть не может.

В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале репортера, представитель Кремля подчеркнул, руководство страны намерено довести СВО до конца и добиться поставленных российским президентом Владимиром Путиным целей.

«Никаких предпосылок для переговоров пока нет. Нам надо работать и достигать целей, поставленных нашим президентом», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сделанное накануне главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым* заявление о якобы существовавших нескольких попытках покушения на главу российского государства Владимира Путина.

Как подчеркнул представитель Кремля, Федеральная служба охраны и остальные силовые госструктуры отслеживают любую, даже гипотетическую возможность покушения на первое лицо государства.

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ