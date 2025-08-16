Кремль: переговоры Путина и Трампа в узком составе завершены

Пресс-служба Кремля информирует о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в формате «три на три» подошла к концу.

Представители средств массовой информации получили доступ в помещение, где должна состояться пресс-конференция президентов РФ и США.

В социальных сетях появились видеоматериалы, свидетельствующие о том, что российские министры Белоусов и Силуанов уже находятся в зале для проведения пресс-конференции.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.