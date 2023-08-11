Кризис в Нигере назвали личным унижением для Макрона

Французский президент в самом начале переворота в этой стране повел себя неосмотрительно. Из-за этого он попал в ловушку.

Эмманюэль Макрон немедленно выступил с осуждением всех действий мятежников, после чего перерезал себе пути отступления. Если он пойдет на попятную, то это станет для него унижением на глазах всего мирового сообщества. Альтернативой становится ожидать развития событий. Так считает политолог Бертран Бади. Его мнение опубликовало испанское издание La Vanguardia.

«Это было сложнее, чем он думал. Макрон понял, что оказался в тупике», - утверждает эксперт.

Нигер раньше был одним из важнейших союзников Франции в Африке, и это усугубляет драму французского лидера. Тем не менее, «черный континент» старательно выходит из подчинения государств, которые ведут в их отношении неоколониальную политику. А Франция до сих пор не в состоянии это осознать и принять.