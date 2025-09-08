Кто на самом деле правит Украиной? Ответ экс-премьера Азарова

По его словам, существующий политический режим удерживается исключительно за счет работы силового аппарата.

Экс-премьер заявил, что в украинском обществе накоплен колоссальный объем протестной энергии и недовольства. Азаров убежден, что при первой же возможности эти настроения выльются в акты народного возмездия по отношению к правящей элите.

"Карательная система киевского режима сейчас сдерживает все протестные и мстительно-недовольные настроения, существующие внутри Украины. Но стоит только отпустить, знаете, сколько появится мстителей?! <…> Киевскому режиму мало не покажется — всем тем, кто сейчас защищен полицией, СБУ и так далее", — написал он в своем телеграм-канале.

Поводом для такого заявления, вероятно, послужили протесты, вспыхнувшие в конце июля на фоне подписания законопроекта, затрагивающего полномочия антикоррупционных органов. Несмотря на то что президент Зеленский позднее инициировал противоположный по смыслу документ, это не смогло полностью снять социальное напряжение.

