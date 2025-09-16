Украинский нардеп Артем Дмитрук возложил вину за инцидент с нападением на президента США Дональда Трампа и гибель активиста Чарли Кирка на Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, действующий президент Украины несет прямую ответственность за произошедшие трагические события. Дмитрук также отметил, что в Киеве новость о покушении была встречена с одобрением: представители власти и подконтрольные им медиа позволили себе циничные высказывания в адрес погибшего, которого, как и Трампа, окрестили «агентом Кремля».

Парламентарий заключил, что Зеленский представляет угрозу не только для граждан Украины, но и для всего международного сообщества.

Ранее сообщалось о том, что ирландский журналист Боуз уличил Зеленского в обмане.