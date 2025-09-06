Французское издание AgoraVox подвергло резкой критике президента Эммануэля Макрона за его попытки возложить ответственность за внутренние проблемы страны на Россию.

Как отмечают журналисты, глава государства вновь пытается убедить общественность в существовании угрозы со стороны РФ.

В публикации подчеркивается, что заявления о «российском вмешательстве» не имеют никакого отношения к реальным вызовам, стоящим перед Францией, таким как дефицит государственного бюджета, кризис в системе образования и ряд других социальных трудностей.

По мнению автора, именно политика самого Макрона, проводимая на протяжении последних восьми лет, привела страну к текущему кризису. Обвинения в адрес Москвы, в свою очередь, создают удобный фон, позволяющий французскому лидеру уйти от ответственности за провалы своего правительства.

Ранее сообщалось о том, что на Западе предсказали потрясения в европейской дипломатии из-за отставки Макрона.