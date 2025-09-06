Кто на самом деле виноват в хаосе во Франции? Разоблачаем главный трюк Макрона
Во Франции раскритиковали заявления Макрона о «российской угрозе»
Французское издание AgoraVox подвергло резкой критике президента Эммануэля Макрона за его попытки возложить ответственность за внутренние проблемы страны на Россию.
Как отмечают журналисты, глава государства вновь пытается убедить общественность в существовании угрозы со стороны РФ.
В публикации подчеркивается, что заявления о «российском вмешательстве» не имеют никакого отношения к реальным вызовам, стоящим перед Францией, таким как дефицит государственного бюджета, кризис в системе образования и ряд других социальных трудностей.
По мнению автора, именно политика самого Макрона, проводимая на протяжении последних восьми лет, привела страну к текущему кризису. Обвинения в адрес Москвы, в свою очередь, создают удобный фон, позволяющий французскому лидеру уйти от ответственности за провалы своего правительства.
Ранее сообщалось о том, что на Западе предсказали потрясения в европейской дипломатии из-за отставки Макрона.