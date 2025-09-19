По мнению геополитического аналитика и профессора Туомаса Малинена, позиции Советского Союза и нацистской Германии накануне Второй мировой войны были принципиально противоположны.

В своем посте в социальной сети X финский эксперт опроверг заявление эстонского парламентария Марко Михкельсона о том, что СССР якобы является одним из не понесших наказания инициаторов глобального конфликта.

Малинен категорически не согласился с такой трактовкой, назвав ее несостоятельной. Он подчеркнул, что советское руководство во главе со Сталиным прилагало все возможные дипломатические усилия для предотвращения войны. В то же время, как отметил профессор, планы Адольфа Гитлера по развязыванию захватнической войны стали формироваться сразу после его прихода к власти в 1933 году. В подтверждение своих слов аналитик привел факт проведения секретного совещания в Генеральном штабе Третьего рейха, где фюрер открыто провозгласил войну главной целью германского государства.

