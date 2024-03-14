Краснодарские активисты из движения «Отряды Путина» отреагировали на вчерашнее заявление президента России о «конце бала вампиров» и сожгли на Масленицу чучело Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.

Участница движения Татьяна Ветлужская назвала Байдена «главным вампиром мира», после чего чучело американского лидера под крики Гори, гори ясно, чтобы не погасло» было предано огню.

Общественное движение «Отряды Путина» было создано в 2011 году и насчитывает более 600 человек.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент России рассуждал о неоколониальной политике западных стран, которые «привыкли набивать брюхо человеческой плотью». Владимир Путин заявил, что этот «бал вампиров» подходит к концу.

Ранее Байдена раскритиковал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший из-за его заявлений об Украине и Путине.