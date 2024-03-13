Независимый кандидат в президенты США, сын Роберта Кеннеди и племянник экс-президента США Джона Кеннеди Роберт ответил главе США Джо Байдену на его заявления о российском лидере Владимире Путине, сообщает газета The Hill .

8 марта Байден, выступая перед Конгрессом США заявил, что Украина может противостоять Путину, если получит поддержку со стороны Вашингтона.

Кеннеди-младший считает, что расширение НАТО на Восток является большой ошибкой. Он также заявил, что такого мнения придерживаются другие американские дипломаты.

«Речь идет не о том, чтобы остановить победоносное шествие Путина по Европе. Это война против расширения НАТО на восток и включения [в него] Украины, чего мы не должны были делать», — отметил Кеннеди-младший.

7 марта 32-м членом Североатлантического альянса стала Швеция. Вместе с Финляндий она подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В апреле прошлого года Хельсинки также стали членом альянса.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что Запад не сдерживает обещания, данные России. В частности, российский лидер имел в виду расширение НАТО на Восток. Эту же тему он затронул в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и российскому журналисту Владимиру Кисилеву.

Ранее мы писали, что турецкий аналитик Энгин Озер прокомментировал интервью Путина Киселеву, отметив, что Запад действительно пренебрегает своими обещаниями в отношении Москвы.