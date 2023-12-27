Кулеба обрадовался тому, что его отсадили от Столтенберга на саммите НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба был рад тому, что его отсадили от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на саммите Североатлантического альянса. Об этом глава украинского МИДа рассказал в эфире телеканала ICTV.

Саммит проходил с 11 по 12 июля 2023 года в Вильнюсе. Кулебу отсадили от Столтенберга и посадили к рядовым представителям стран, входящих в альянс.

«Когда президент или я, или министр обороны, мы встречаемся со своими коллегами в формате «Украина-НАТО», то наше место уже не рядом с генсеком (НАТО Йенсом Столтенбергом – ред.), как гостя, а в алфавитном порядке, там, где мы будем сидеть, когда станем членами НАТО – между Турцией и Великобританией», – сказал Кулеба.

Украинский министр заявил, что подобные конфузы уже происходили, и его просили отсаживаться. Кулеба заявил, что Столтенберг сам заявил, что его место «среди нас» (то есть среди членов НАТО).

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал на прошедшем саммите официального приглашения Киева в НАТО, однако этого не произошло. По итогам этого мероприятия, страны альянса приняли декларацию в поддержку Украины. Отмеченные в документе обязательства не дают Киеву гарантий на скорую интеграцию с союзом, поскольку точных дат в декларации нет.

Украина подала заявку на вхождение в НАТО 30 сентября 2022 года. Также Киев подал заявку на вступление в Европейский союз (ЕС) 28 февраля 2022 года.