La Repubblica: Путин и Трамп встретились как старые друзья

Согласно информации, опубликованной в издании La Repubblica, встреча Путина и Трампа в Анкоридже прошла в теплой, дружественной атмосфере, как будто давние приятели воссоединились после долгой разлуки.

Итальянское издание подчеркивает, что организация прибытия и сам факт приветствия между Путиным и Трампом порождают смешанные чувства — как оптимизм, так и тревогу, связанные с этой судьбоносной встречей, способной оказать решающее влияние на дальнейшую судьбу Украины.

