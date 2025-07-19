Страны Европы намерены осуществить нападение на Россию, используя в качестве инструмента Украину. Об этом в своей статье для портала L’Antidiplomatico пишет итальянский журналист Фабрицио Поджи.

Он полагает, что об этом свидетельствует воинственная риторика европейских генералов, которые утверждают, что Россия представляет собой угрозу, которой нужно противостоять. Кроме того, лидеры Евросоюза активно заключают соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

«ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем», — пишет Поджи.

Эксперт считает, что в Европейском союзе уже сформированы все условия для того, чтобы инициировать атаку на Россию через Киев.

«Брюсселю, Вашингтону, Лондону и Парижу был нужен кровавый режим для господства в Киеве. Этот режим ... отправляет на бойню 17-летних подростков и 60-летних, выдавая военные приказы, поступающие из Лондона, Берлина, Парижа и Рима, за "сопротивление вторжению"», — говорится в материале.

Также Поджи упомянул о недавнем высказывании премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который выразил намерение отправить на Украину европейские вооруженные силы.

Ранее в Госдуме ответили на желание Киева наносить удары по Москве и Петербургу.