Депутат Государственной думы РФ от Крыма Леонид Ивлев назвал фашизмом желание Украины атаковать Москву и Санкт-Петербург. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам Ивлева, глава киевского режима Владимир Зеленский просил у Запада оружие не для ударов по военным объектам, а для атак на гражданские цели в России. Депутат подчеркнул, что шансы на успешное нанесение таких ударов минимальны.

«Фашизм по-иному воевать не может. Правда, шансы на то, что что-то долетит в приличных количествах до Москвы, минимальны», — сказал Ивлев.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с Зеленским обсуждал возможность ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Отмечалось, что украинская сторона не исключила такого варианта событий при наличии соответствующих вооружений.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла информацию о том, что Трамп призывал к атакам на российские города.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал новых санкций против РФ после переговоров со спецпосланником США Китом Келлогом.