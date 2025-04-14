В ходе переговоров с западными партнёрами по вопросу урегулирования ситуации на Украине Россия выдвигает требование о проверке добросовестности действий Киева. Об этом сообщил Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации, в интервью изданию «Коммерсантъ».

Все эти миротворческие планы, которые предлагают французский президент Макрон и британский премьер Стармер, направлены на то, чтобы сохранить хотя бы небольшую территорию, где будет существовать нацистский режим, откровенно враждебный России, и использовать её для подготовки новой войны против нашей страны, как это было с Минскими соглашениями, — заявил Лавров.

«Проверка, в принципе, чистоплотности наших украинских соседей, это то, на чем мы настаиваем при обсуждении с Западом любых схем, которые они продвигают, желая как бы вот содействовать регулированию», — отметил министр.

По его мнению, европейские страны приложат все усилия, чтобы не допустить смены курса в Киеве на конфронтацию с Москвой.

«Никто же про выборы даже не заикается. Сейчас, правда, американцы сказали, выборы надо проводить. Но Европа сделает все, чтобы режим не сменился по сути своей», — добавил глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров посоветовал перетерпеть Каю Каллас на посту главы евродипломатии.