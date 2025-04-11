Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к странам Центральной Азии и призвал их «перетерпеть» Каю Каллас на посту главы европейской дипломатии. С таким советом руководитель внешнеполитического ведомства выступил в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров выразил непонимание в отношении политики, которую ведут некоторые европейские лидеры, включая Каллас.

«Я советовал бы перетерпеть Каю Каллас на этом посту [верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности]. Это гораздо было бы легче, чем терпеть в ущерб собственному народу», — сказал Лавров.

Он также прокомментировал ее недавние заявления о том, что антироссийские санкции причиняют вред именно странам Центральной Азии.

По его словам, Европейский Союз (ЕС) стремится ограничить работу российских компаний на территории Центральной Азии, которые, по утверждениям некоторых европейских чиновников, таким образом обходят экономические санкции.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас министром по вопросам «Бойтесь Россию».