Лавров назвал диалог между РФ и США возвращением к нормальности

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, возобновление диалога между Россией и США — это возвращение к нормальному состоянию отношений. Об этом он сказал в интервью Первому каналу.

Глава ведомства отметил, что неверно полагать, будто Москва и Вашингтон сосредоточены исключительно на украинском вопросе. По его словам, у обеих сторон есть множество тем для обсуждения.

«То, что сейчас мы, несмотря на серьезные разногласия, возобновили диалог — это возвращение к нормальности. Такой диалог необходим. Тем более, что обсуждается не только Украина», — отметил российский министр.

По мнению Лаврова, то, что произошло в отношениях между нашими странами при предыдущем президенте США Джо Байдене, является отклонением от нормы. Это не красит политиков, особенно таких опытных, как бывший глава Белого дома, подчеркнул министр иностранных дел.

«Он гордился своим опытом. Но когда ты вдруг, как мальчик в детском саду, отворачиваешься от девочки или девочка от мальчика, мол, я с тобой не буду дружить, не будем гулять во дворе — это глупо», — добавил Лавров.

Во вторник, 25 марта, по результатам встречи представителей США и Украины в Эр-Рияде, Белый дом опубликовал заявление. В нем говорится, что, по мнению США, прекращение огня со стороны России и Украины — это необходимое условие для достижения прочного мира.

Ранее Дональд Трамп поделился с представителями СМИ своими впечатлениями от встреч с делегациями Украины и России, которые состоялись в Эр-Рияде.