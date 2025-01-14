Лавров назвал отдельным вопросом тему адекватности Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский заставляет задуматься, а адекватный ли он человек. Такое мнение высказал Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел. Его слова привело РИА Новости.

Министр во время своего выступления, на котором он подвел итоги российской дипломатии за прошедший год, оценил адекватность Зеленского на основе его интервью американскому блогеру Фридману. Во время ответов на вопросы президент Украины неоднократно употреблял матерные выражения.

«Просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991-го года. Но адекватность этого гражданина - это отдельный вопрос», — указал Лавров журналистам.

Ранее стало известно, что Зеленский в прошедшем году получал зарплату вчетверо меньшую, чем глава его офиса Андрей Ермак. Его месячная оплата труда составляла в 2024 году в среднем 28 тыс. гривен.