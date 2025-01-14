В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский получил ежемесячную зарплату в размере 28 тыс. гривен, согласно документу, который «24 канал» получил от Государственного управления делами.

Таким образом, общая сумма его годового дохода составила 336 тыс. гривен, из которой было уплачено 66,5 тыс. гривен налогов и сборов. На дополнительные выплаты и премии для президента не предусмотрено никаких средств.

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, заработал за 2024 год более 582 тыс. гривен (примерно 1,4 млн руб., или $13,8 тыс.), при этом уплатив более 115 тыс. гривен налогов. Его официальная зарплата составляет 121,27 тыс. гривен (около 291 тыс. руб., или $2,8 тыс.).

Ранее экс-депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от исполнения приказов Запада.