У администрации президента Украины Владимира Зеленского нет воли к миру. Соответствующее заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с изданием ТАСС .

В ходе интервью дипломат заявил, что российская сторона была вынуждена констатировать отсутствие воли к миру у режима действующего украинского лидера. Лавров указал на то, что представители Зеленского мыслят только категориями войны и пользуются весьма агрессивной риторикой.

Представитель российской дипломатической миссии также указал на то, что украинская власть до сих пор отрицает необходимость проведения переговоров и прекращения конфликта. По мнению Лаврова, об этом говорит продолжение украинского запрета на переговоры с российским руководством.