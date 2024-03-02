Лавров отреагировал смехом на заявление Макрона о возможной отправке солдат НАТО на Украину

Когда журналисты попросили Сергея Лаврова, главу министерства иностранных дел РФ, прокомментировать слова французского президента, тот в ответ только рассмеялся. Об этом сообщило издание «TRT World Now».

Сергей Лавров принял участие в форуме, который проходил в Анталье. На полях этого мероприятия к министру подошла большая группа журналистов, она стала просить его дать комментарий по поводу последних слов Франсуа Макрона об Украине.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмеялся, когда его спросили о предложении президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска НАТО в Украину», - так охарактеризовало издание реакцию Лаврова.

Ранее Макрон уже подвергся критике за свое заявление с самых разных сторон. Например, крымский политик Чегринец назвал французского президента «Наполеоном на минималках» за его непомерные амбиции. Крымчанин считает, что Макрон часто себе позволяет глупые заявления, поскольку отлично понимает – ему уже не быть президентом, и поэтому он в состоянии высказывать даже самые безумные вещи.