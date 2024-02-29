У французского и украинского президентов есть много общего, так считает Роман Чегринец, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма. Их обоих обуяли наполеоновские амбиции, ради которых они готовы пойти против собственных граждан. Его слова привели РИА Новости .

Он напомнил, что Владимир Зеленский уже давно кидает в топку войны своих сограждан, не желая прекращать боевые действия. Теперь же он готов присоединить к украинцам и иностранных военных. Макрон подался туда же, став «Наполеоном на минималках», когда предложил ввести военных НАТО на Украину.

«Макрон может предложить все что угодно, вплоть до размещения французских войск на Луне и на Солнце, но от этого они там не появятся», - отметил Чегринец.

Он назвал французского президента «хромой уткой», которую уже никогда не выберут национальным лидером. Поэтому Макрон может говорить все что угодно, не страшась конца карьеры.

Ранее во Франции предложили объявить Макрону импичмент, поскольку он ненавидит страну, которой руководит. Президент пытается втянуть страну в войну с ядерной державой, и ничем хорошим его стремление закончиться не может, поэтому здравомыслящим политикам надо его остановить.