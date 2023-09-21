Лавров пошутил с генсеком ЛАГ, как Россия «страдает от изоляции»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел на полях проходящей в Нью-Йорке 78-й Генассамблеи ООН провел встречу с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.

В ходе беседы, проходившей в дружеском ключе, российский министр на вопрос Абу аль-Гейта как дела пошутил, что единственной проблемой в России сейчас якобы являются невыносимые «страдания от международной изоляции».

«Все хорошо, только от изоляции страдаем», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Генсек ЛАГ шутку главы МИД РФ оценил, подметив, что о так называемой международной изоляции России красноречиво говорит стоящая очередь в переговорную Лаврова.

Ранее Сергей Лавров подшутил над журналистами своего пула, высмеяв американские визы.