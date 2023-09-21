«Сходите погулять, на 40 километров!»: Лавров подшутил над журналистами своего пула, высмеяв американские визы

Глава МИД Сергей Лавров в беседе с прилетевшими вместе с российской делегацией на Генассамблею ООН журналистами решил немного разрядить напряженную обстановку и напомнил репортерам, что выданные им американскими властями визы вполне позволяют прогуляться по США.

Правда, Лавров тут же с сарказмом добавил, что журналистам его пула не стоит забывать о 40-колометровой зоне, за которую заступать негоже

«Что вы сидите? Сходите погулять! Вам же можно! На 40 километров», — сказал Лавров ожидающим очередную встречу на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН представителям прессы, его цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на сессию Генассамблеи ООН, пролетев из РФ в Нью-Йорк 12 часов по Севморпути.