Западные страны могли бы попросить у Владимира Зеленского предъявить еще одну «формулу» – как он видит положение русских людей на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

По мнению главы МИД, это помогло бы многим странам глобального Юга лучше понять причины конфликта на Украине.

Заинтересованность в выяснении природы конфликта выразили африканские страны в ходе саммита «Россия – Африка», что нашло свое отражение в итоговом коммюнике форума.

Владимир Зеленский пытается продвигать свою так называемую «формулу мира», которая предусматривает возвращение Украины в границы 1991 года и восстановление страны за счет России.