Лавров предложил Западу поинтересоваться у Зеленского видением жизни русских на Украине
Фото: [Кирилл Кухмарь/ТАСС]
Западные страны могли бы попросить у Владимира Зеленского предъявить еще одну «формулу» – как он видит положение русских людей на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».
По мнению главы МИД, это помогло бы многим странам глобального Юга лучше понять причины конфликта на Украине.
Заинтересованность в выяснении природы конфликта выразили африканские страны в ходе саммита «Россия – Африка», что нашло свое отражение в итоговом коммюнике форума.
Владимир Зеленский пытается продвигать свою так называемую «формулу мира», которая предусматривает возвращение Украины в границы 1991 года и восстановление страны за счет России.