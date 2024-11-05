Россия подготовит адекватный ответ на агрессивные действия со стороны НАТО или его отдельных членов, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По мнению министра, НАТО давно не скрывает своей агрессивной политики в отношении России, и в стратегиях альянса страна описывается как наиболее значительная угроза безопасности. Лавров отметил, что руководство Североатлантического альянса утверждает, что Россия якобы планирует нападение на страны-члены альянса в ближайшие годы.

Лавров отметил, что РФ готова использовать любые средства для обеспечения своей безопасности в соответствии с Уставом ООН.

«И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем», — отметил он.

Глава российского МИД также добавил, что в условиях ускоренной милитаризации Европы, силы НАТО активно отрабатывают наступательные операции против России в ходе учений. По его словам, в случае, если западное дальнобойное оружие будет применяться Киевом для ударов по территории РФ, это будет означать открытую войну с Москвой.

По мнению Лаврова, западные лидеры пытаются маскировать природу конфликта, но это, подчеркнул диплома, не удастся.

Кроме того, министр отметил, что украинские силы не могут самостоятельно использовать западное высокотехнологичное оружие увеличенной дальности без поддержки западных специалистов и разведданных, включая информацию от космической группировки стран НАТО.

Отношения между Россией и НАТО продолжают ухудшаться на фоне обострения геополитической ситуации в Европе. Российское руководство неоднократно выражало обеспокоенность по поводу агрессивной политики альянса, который, по мнению Москвы, представляет собой серьезную угрозу для национальной безопасности.

Одним из наиболее острых вопросов остаётся использование западного оружия Украиной в конфликте. Россия предупреждает, что если Киев начнет применять дальнобойные системы для атак на свою территорию, это приведет к эскалации конфликта и может быть воспринято как открытая война.

Ранее сообщалось, что в Ирландии предрекли полный крах НАТО в случае войны с Россией.