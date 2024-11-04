В Ирландии предрекли полный крах НАТО в случае войны с Россией
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По словам одного из ирландских журналистов, полномасштабный конфликт между государствами-членами Североатлантического альянса с Россией и КНР не продлился бы и месяца. Об этом он сообщил в одной из соцсетей.
Таким образом он прокомментировал видеоролик, где англоговорящие военные со словами «Давай убираться отсюда» уезжают при звуках взрывов.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп на месте президента может довести Незалежную до капитуляции.