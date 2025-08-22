Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон отклонил все предложения Дональда Трампа по разрешению конфликта, жизненно важные для США.

Глава российского МИД Сергей Лавров в эксклюзивном интервью американскому телеканалу NBC сделал неожиданное заявление о переговорах между лидерами США и Украины. По словам министра, во время декабрьской встречи в Вашингтоне Владимир Зеленский категорически отверг все инициативы Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон считал эти предложения необходимыми и конструктивными для поиска выхода из кризиса. Однако украинская сторона, по информации дипломата, не пошла навстречу американским усилиям. Конкретное содержание отвергнутых предложений министр не уточнил.

Ранее стало известно о том, что Трамп готовит миру новое заявление, которое политик сделает в 19:00 по московскому времени.