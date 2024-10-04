Лавров рассказал о помощи Украины боевикам в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина принимает активное участие в поддержке и обучении боевиков из Сирии. Об этом глава российского дипломатического ведомства написал в своей статье в журнале «Россия в глобальной политике».

Лавров отметил, что на территории Сирии представители киевского режима во главе с Владимиром Зеленским и в связке с американскими военными обучают террористов и «Хейят Тахрир аш-Шам»*.

В частности, указал глава российского МИД, боевикам показывают новые технологии производства беспилотных летательных аппаратов. Все это, подчеркнул автор статьи, направлено против российских военных, которые находятся в Сирии.

Лавров считает, что объединившиеся западные страны продолжают атаковать территорию сирийского государства, таким образом показывая пример Украине и вдохновляя ВСУ для ударов по РФ.

Глава российского МИД также вспомнил о практике «политических убийств», к которым отнес убийство лидера палестинского движения Исмаила Хании в конце июля, а также ликвидацию руководители «Хезболлы» Насраллы Хасана.

«После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства», — подчеркнул Лавров.

По мнению дипломата, Белый дом поощряет действия Израиля, который является ближневосточным союзником США.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы» у Бейрута.

*признана террористической и запрещенной в РФ организацией.