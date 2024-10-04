ЦАХАЛ сбросил 73 тонны взрывчатки на штаб разведки «Хезболлы»

В статье сообщается, что в ночь на пятницу, 4 октября, израильские самолеты атаковали бункер в районе Дахия, который был обозначен как ключевой центр разведки «Хезболлы».

Согласно неподтвержденным данным, в это время в комплексе мог находиться Хашем Сафи ад-Дин, вероятный преемник убитого лидера группы Хасана Насруллы, вместе с рядом других высокопоставленных членов организации.

Ynet также отметил, что на данный момент не ясно, каковы результаты этой операции.

Ранее сообщалось, что Израиль угрожает Ливану полноценным наземным вторжением.