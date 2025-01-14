Лавров резко стукнул ручкой по микрофону, рассуждая о деятельности НАТО
Лавров на пресс-конференции стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО
Фото: [flickr.com]
Глава российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве резко ударил ручкой по своему микрофону, сообщила «Лента.ру».
Он подчеркнул, что Европейский союз был создан для европейцев, однако недавно подписал соглашение с НАТО. В случае войны ЕС должен будет следовать указаниям альянса, заявил министр, ударяя ручкой по микрофону.
Ранее он также напомнил о том, что избранный президент США Дональд Трамп первым из западных лидеров признал, что НАТО подавало ложные сведения.
Лавров добавил, что это признание прозвучало не только от американского руководителя, но и от любого западного. Он указал на честные признания в том, что НАТО обманывало, подписывая множество документов как с Россией, так и в рамках ОБСЕ.
Ранее Лавров обвинил США в желании вывести из строя последний российский газопровод в Европу.