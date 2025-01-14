У Соединенных Штатов есть планы по полному прекращению поставок российского газа в Европу, по этой причине они дают добро на проведение атак на магистраль «Турецкий поток». Об этом заявил Сергей Лавров, руководитель Министерства иностранных дел РФ, его слова привел ТАСС.

По мнению министра, США не хотят, чтобы у них были конкуренты хоть в какой-то в сфере, в первую очередь, в области энергетики. По этой причине они дают добро на проведение терактов, которые разрушают экономическое благополучие Европы.

«Они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» еще и «Турецкий поток» вывести из строя», — указал Лавров.

Он добавил, что санкции можно отнести к таким же методам давления и свидетельству того, что Америка не желает честно конкурировать с другими странами. Она позволяет подобные методы в отношении России, Китая и других государств. Даже спорт испытал на себе влияние США. Он стал областью, где честные состязания превратились в обслуживание страны, которая объявила себя победительницей во всем подряд.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани. Данный объект обслуживает газопровод «Турецкий поток», по которому идет снабжение газом из РФ европейских потребителей.